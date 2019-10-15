У Эрдогана почти нет поддержки: как мир отреагировал на операцию Турции в Сирии

Западные страны осудили военную операцию Турции в Сирии. Соединенные Штаты уже заявили о введении санкций против Анкары, европейские страны тем временем приостанавливают поставки вооружений в Турцию.
Так, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг заявила, что разногласия в контексте Сирии следует урегулировать путем переговоров.
"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за ситуацией (в Сирии), – сказала Меркель. - Я уже говорила, что эту военную операцию надо остановить и вернуться к переговорам".
Она напомнила, что с учетом "всех справедливых интересов Турции в сфере безопасности" Берлин не поддерживает данную операцию.
При этом правительство ФРГ решило приостановить поставки вооружений Турции.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг считает, что Турция должна оставаться в рядах НАТО и общаться с союзниками, однако страны альянса не могут игнорировать операцию Анкары в Сирии.
"Мы не можем делать вид, будто этого (военной операции в Сирии) не случилось, поэтому мы, например, приостановили поставки вооружений", – заявила Сульберг.
Великобритания также приостановит выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Он также отметил, что военная операции Турции играет на руку России и сирийскому президенту Башару Асаду
"Это не те действия, которые мы ожидали от союзника, они безрассудные, контрпродуктивные и играют напрямую на руку России и режиму Асада", – сказал глава Форин-оффиса.
"Мы должны совершенно ясно донести до наших турецких партнеров и союзников, что они должны оставить это вторжение", - подчеркнул Рааб.
Италия также работает над тем, чтобы заблокировать действующие контракты о поставках оружия в Турцию.
"Кроме приостановки будущих поставок оружия в Турцию, что будет закреплено в специальном декрете, мы начали процесс по пересмотру действующих контрактов", – заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что военная операция должна быть остановлена, потому что риск гуманитарного кризиса очень высок, однако Болгария выступает против введения санкций против Турции.
"Наш товарооборот с Турцией составляет около 5 млрд долларов, она наш сосед. Мы категорически против продолжения операции, потому что она несет гуманитарный кризис. Но на санкциях против России, с которой у нас товарооборот гораздо меньше, мы потеряли около миллиарда левов, а при введении санкций в отношении Турции – потеряем миллиарды", – сказал Борисов.
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, в свою очередь, заявил, что Москва считает военную операцию Турции в Сирии неприемлемой.
"Мы всегда призывали к сдержанности Турцию, всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии неприемлема", – сказал он.
По словам спецпредставителя президента РФ, складывающаяся ситуация "способна нарушить хрупкий межконфессиональный мир в тех районах".
Тем временем в Катаре поддержали действия Турции.
"Эта операция направлена на ликвидацию неминуемой угрозы безопасности Турции, мы не можем винить только ее. С самого начала она (Турция – Ред.) говорила: "Не поддерживайте эти группировки (отряды курдских "Сил народной самообороны" (СНС), которые Турция считает террористическими)". Никто не слушал. Они (турки) целый год пытались решить эту проблему с Соединенными Штатами, чтобы создать зону безопасности и отодвинуть эту угрозу от их границ", - сказал вице-премьер, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Как отмечает "Sky News Arabia", заявления Дохи резко контрастируют с позицией подавляющего большинства арабских государств.
Напомним, президент США своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.
Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.
Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.
Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.
После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.
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