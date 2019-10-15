У Эрдогана почти нет поддержки: как мир отреагировал на операцию Турции в Сирии

Многие страны Европы приостанавливают поставки вооружений Турции, но о санкциях пока речь не идет

Турецкие военные / Фото: AFP

Западные страны осудили военную операцию Турции в Сирии. Соединенные Штаты уже заявили о введении санкций против Анкары, европейские страны тем временем приостанавливают поставки вооружений в Турцию.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг заявила, что разногласия в контексте Сирии следует урегулировать путем переговоров.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за ситуацией (в Сирии), – сказала Меркель. - Я уже говорила, что эту военную операцию надо остановить и вернуться к переговорам".

Она напомнила, что с учетом "всех справедливых интересов Турции в сфере безопасности" Берлин не поддерживает данную операцию.

При этом правительство ФРГ решило приостановить поставки вооружений Турции.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг считает, что Турция должна оставаться в рядах НАТО и общаться с союзниками, однако страны альянса не могут игнорировать операцию Анкары в Сирии.

"Мы не можем делать вид, будто этого (военной операции в Сирии) не случилось, поэтому мы, например, приостановили поставки вооружений", – заявила Сульберг.

Великобритания также приостановит выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Он также отметил, что военная операции Турции играет на руку России и сирийскому президенту Башару Асаду

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"Это не те действия, которые мы ожидали от союзника, они безрассудные, контрпродуктивные и играют напрямую на руку России и режиму Асада", – сказал глава Форин-оффиса.

"Мы должны совершенно ясно донести до наших турецких партнеров и союзников, что они должны оставить это вторжение", - подчеркнул Рааб.

Италия также работает над тем, чтобы заблокировать действующие контракты о поставках оружия в Турцию.

"Кроме приостановки будущих поставок оружия в Турцию, что будет закреплено в специальном декрете, мы начали процесс по пересмотру действующих контрактов", – заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что военная операция должна быть остановлена, потому что риск гуманитарного кризиса очень высок, однако Болгария выступает против введения санкций против Турции.

"Наш товарооборот с Турцией составляет около 5 млрд долларов, она наш сосед. Мы категорически против продолжения операции, потому что она несет гуманитарный кризис. Но на санкциях против России, с которой у нас товарооборот гораздо меньше, мы потеряли около миллиарда левов, а при введении санкций в отношении Турции – потеряем миллиарды", – сказал Борисов.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, в свою очередь, заявил, что Москва считает военную операцию Турции в Сирии неприемлемой.

"Мы всегда призывали к сдержанности Турцию, всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии неприемлема", – сказал он.

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По словам спецпредставителя президента РФ, складывающаяся ситуация "способна нарушить хрупкий межконфессиональный мир в тех районах".

Тем временем в Катаре поддержали действия Турции.

"Эта операция направлена на ликвидацию неминуемой угрозы безопасности Турции, мы не можем винить только ее. С самого начала она (Турция – Ред.) говорила: "Не поддерживайте эти группировки (отряды курдских "Сил народной самообороны" (СНС), которые Турция считает террористическими)". Никто не слушал. Они (турки) целый год пытались решить эту проблему с Соединенными Штатами, чтобы создать зону безопасности и отодвинуть эту угрозу от их границ", - сказал вице-премьер, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Как отмечает "Sky News Arabia", заявления Дохи резко контрастируют с позицией подавляющего большинства арабских государств.

Напомним, президент США своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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