У Эрдогана заявили, что США рискуют окончательно потерять Турцию
Все турецкое общество выступает против политики США, которые не берут во внимание законные потребности Турции
Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын считает, что США могут окончательно потерять Турцию в качестве своего союзника. Об этом он написал в субботу в колонке для газеты "Дейли сабах".
"США рискуют окончательно потерять Турцию. Все турецкое общество выступает против политики США, которые не берут во внимание законные потребности Турции в сфере обеспечения национальной безопасности. Угрозы, санкции и издевательство в отношении Турции не сработают, такие действия лишь усилят нашу решимость. Это также еще сильнее изолирует США, но не только от Турции, а от всей международной арены", - считает Калын.
Он указал, что Вашингтон "подорвал доверие к себе как к надежному партнеру и союзнику". "Администрация (президента США Дональда) Трампа уже вступила в войну с Канадой, Мексикой, Кубой, Китаем, Россией, НАТО, Германией и другими странами из-за преимущественно внутренних причин", – пишет представитель Эрдогана.
По его словам, "Турция, являясь членом НАТО, сделала гораздо больше остальных в вопросах обеспечения безопасности для всех них".
"В то же время ее союзники либо сделали слишком мало, либо ничего не сделали, чтобы помочь Турции в борьбе с террористическими группировками РПК (Рабочая партия Курдистана – Ред.) и ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" – Ред.)", – подчеркнул Калын.
Ранее в пятницу в газете "Нью-Йорк таймс" была опубликована статья самого Эрдогана. Он написал, что односторонние действия США против Турции подрывают американские интересы и вынуждают Анкару искать новых союзников.
Отношения двух стран обострились в связи с решением Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Это спровоцировало резкое падение турецкой лиры. Другой камень преткновения – вопрос соблюдения прав человека и арест турецкой полицией американского пастора Эндрю Брансона.
Также сообщалось, что США ввели санкции против двух министров Турции.