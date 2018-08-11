У Эрдогана заявили, что США рискуют окончательно потерять Турцию

Сегодня, 02:33

Все турецкое общество выступает против политики США, которые не берут во внимание законные потребности Турции

Реджеп Эрдоган. Фото: AFP
Реджеп Эрдоган. Фото: AFP

Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын считает, что США могут окончательно потерять Турцию в качестве своего союзника. Об этом он написал в субботу в колонке для газеты "Дейли сабах".

"США рискуют окончательно потерять Турцию. Все турецкое общество выступает против политики США, которые не берут во внимание законные потребности Турции в сфере обеспечения национальной безопасности. Угрозы, санкции и издевательство в отношении Турции не сработают, такие действия лишь усилят нашу решимость. Это также еще сильнее изолирует США, но не только от Турции, а от всей международной арены", - считает Калын.

Он указал, что Вашингтон "подорвал доверие к себе как к надежному партнеру и союзнику". "Администрация (президента США Дональда) Трампа уже вступила в войну с Канадой, Мексикой, Кубой, Китаем, Россией, НАТО, Германией и другими странами из-за преимущественно внутренних причин", – пишет представитель Эрдогана.

По его словам, "Турция, являясь членом НАТО, сделала гораздо больше остальных в вопросах обеспечения безопасности для всех них".

"В то же время ее союзники либо сделали слишком мало, либо ничего не сделали, чтобы помочь Турции в борьбе с террористическими группировками РПК (Рабочая партия Курдистана – Ред.) и ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" – Ред.)", – подчеркнул Калын.

Ранее в пятницу в газете "Нью-Йорк таймс" была опубликована статья самого Эрдогана. Он написал, что односторонние действия США против Турции подрывают американские интересы и вынуждают Анкару искать новых союзников.

Отношения двух стран обострились в связи с решением Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Это спровоцировало резкое падение турецкой лиры. Другой камень преткновения – вопрос соблюдения прав человека и арест турецкой полицией американского пастора Эндрю Брансона.

Также сообщалось, что США ввели санкции против двух министров Турции.
США, Турция, эрдоган
Источник:

ИТАР-ТАСС

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