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"У этих господ бревно в глазу": Лукашенко резко ответил на призывы Запада

19 августа, 13:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Беларуси предлагает западным странам решать собственные проблемы

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко отреагировал на критику со стороны западных стран и намерение Евросоюза ввести санкции против белорусский властей, передает БЕЛТА.

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"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского Союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они, прежде всего, рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы", - заявил Лукашенко на заседании Совета безопасности.

По его словам, уже потом, после рассмотрения своих вопросов, шестым или седьмым пунктом можно было бы внести в повестку и вопрос по Беларуси.

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"Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", – сказал Лукашенко.

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Как известно, антиправительственные акции начались в Беларуси после оглашения предварительных результатов выборов.

На совещании министров иностранных дел стран Евросоюза было принято решение признать выборы в Беларуси сфальсифицированными и начать разработку индивидуальных санкций.

Тем временем в Польше рассказали, как могут аукнуться Европе новые санкции против Беларуси.

Также смотрите обращение главной конкурентки Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской к Европейскому Союзу.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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ЕС Беларусь санкции Александр Лукашенко
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