У границ России пройдут морские военные учения НАТО

Пять боевых кораблей Североатлантического альянса прибыли в Грузию для участия в совместных маневрах

В порт грузинского Батуми прибыли боевые корабли пяти стран Североатлантического альянса – флагманский корабль RHEIN (Германия), саперный фрегат ERDEMLI (Турция), корабль STIBAR (Болгария), минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu (Румыния) и тральщик TURIA (Испания).

Данные корабли входят в Постоянную морскую саперную группу (SNMCMG2) Морского командования НАТО, а руководить ими доверили капитану II ранга Франку Магински.

Со ссылкой на пресс-службу правительства Аджарии портал newsgeorgia.ge сообщает, что они пробудут в Батуми до 5 ноября и примут участие в совместных маневрах с береговой охраной Грузии.

Целью указанных мероприятий является повышение взаимодействия и совместимости морских сил Грузии, альянса и стран-партнеров.

Стоит отметить. что целью SNMCMG2 является обеспечение безопасности международного морского сообщения. Кроме того, группа является частью Сил быстрого реагирования НАТО.

Напомним, что в это время в Норвегии проходят крупнейшие военные учения Североатлантического альянса - Trident Juncture 2018.

Кроме того, ранее в октябре в Украине прошли военно-воздушные учения "Чистое небо 2018", в которых помимо украинских военных также принимают участие военнослужащие стран НАТО – Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.