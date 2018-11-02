У границ России пройдут морские военные учения НАТО

Сегодня, 13:38

Пять боевых кораблей Североатлантического альянса прибыли в Грузию для участия в совместных маневрах

Фото: Standing NATO Mine Counter Measures Group Two — SNMCMG2
Фото: Standing NATO Mine Counter Measures Group Two — SNMCMG2

В порт грузинского Батуми прибыли боевые корабли пяти стран Североатлантического альянса – флагманский корабль RHEIN (Германия), саперный фрегат ERDEMLI (Турция), корабль STIBAR (Болгария), минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu (Румыния) и тральщик TURIA (Испания).

Данные корабли входят в Постоянную морскую саперную группу (SNMCMG2) Морского командования НАТО, а руководить ими доверили капитану II ранга Франку Магински.

Со ссылкой на пресс-службу правительства Аджарии портал newsgeorgia.ge сообщает, что они пробудут в Батуми до 5 ноября и примут участие в совместных маневрах с береговой охраной Грузии.

Целью указанных мероприятий является повышение взаимодействия и совместимости морских сил Грузии, альянса и стран-партнеров.

Стоит отметить. что целью SNMCMG2 является обеспечение безопасности международного морского сообщения. Кроме того, группа является частью Сил быстрого реагирования НАТО.

Напомним, что в это время в Норвегии проходят крупнейшие военные учения Североатлантического альянсаTrident Juncture 2018.

Кроме того, ранее в октябре в Украине прошли военно-воздушные учения "Чистое небо 2018", в которых помимо украинских военных также принимают участие военнослужащие стран НАТО – Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.
Россия, Грузия, НАТО, военные учения, маневры
Источник:

"Сегодня"

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