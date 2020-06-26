У Ким Чен Ына проблемы: разведка объяснила переезды диктатора

Япония считает, что глава КНДР пытается сбежать от эпидемии коронавируса, переезжая с места на место

После того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике, опровергнув слухи о своей смерти, японские власти заявили о подозрениях насчет состояния здоровья диктатора.

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Как сообщает The Sun, об этом 26 июня заявил японский министр обороны Таро Коно.

"У нас есть некоторые подозрения относительно его (Ким Чен Ына – ред.) здоровья", – сказал глава Минобороны Японии, не уточнив характер этих проблем.

Сославшись на данные разведки, Коно заявил об "очень странных передвижениях" Ким Чен Ына по Северной Корее.

В Токио уверены: глава КНДР переезжает, чтобы не заразиться коронавирусом, который "распространяется по всей стране", несмотря на уверения официального Пхеньяна якобы в отсутствии заразившихся в Северной Корее.

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Япония, США и другие страны обмениваются разведданными о Ким Чен Ыне, добавил японский министр.

Напомним, что ранее СМИ узнали, что глава КНДР уехал из Пхеньяна на свою виллу, которая расположена на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря возле северокорейского курорта Вонсан-Кальма. Допускались версии, что именно в роскошном поместье Ким Чен Ын хотел пересидеть эпидемию COVID-19.

Стоит отметить, что с начала апреля политик лишь трижды появлялся на публике, что породило слухи о его плохом самочувствии и даже смерти. В КНДР эту информацию отрицают.

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