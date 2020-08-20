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У Ким Чен Ына стресс: сестра диктатора стала еще могущественнее

20 августа, 17:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ким Е Чжон фактически стала вторым по власти человеком в стране

Пока мировые СМИ следят за переездами северокорейского диктатора Ким Чен Ына по стране, он решил избавиться от излишней власти и делегировал часть своих полномочий своим приближенным, включая сестру.

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Об этом сообщил южнокорейский портал Yonhap, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы Республики Корея.

"Председатель Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но ее часть постепенно делегируется", – отмечает разведка.

В частности, его сестра Ким Е Чжон, которая занимает должность заместителя директора департамента Центрального комитета Рабочей партии КНДР, получила полномочия вести общие дела государства и, в частности, на нее возложили ответственность за политику в отношении США и Южной Кореи, которой она не так давно в открытую угрожала войной.

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/ Фото: Getty Images

"Ким Е Чжон де-факто является вторым человеком в государстве, но преемник (Ким Чен Ына – ред.) еще не выбран", – говорится в докладе, который был представлен 20 августа в Национальном собрании Южной Кореи.

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Глава КНДР разделил власть и с другими людьми. В частности, заместителю председателя Комиссии по государственным делам Пак Пон Чжу и премьер-министру Ким Ток Хуну поручили контроль над экономическим сектором.

Кроме того, Ким Чен Ын поделился властью над вооруженными силами, разделив ее с директором департамента по военным вопросам Рабочей партии Чхве Пу Илом зампредом Центрального военного комитета партии Ри Пхенчхолем.

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По данным разведки, делегация полномочий была совершена, чтобы снять с Ким Чен Ына стресс от его правления и вину в случае провала политики Пхеньяна.

Напомним, что именно Ким Е Чжон является одной из главных кандидатур на статус преемника своего брата. Однако она не единственная, и ранее новости "Сегодня" проанализировали, кто еще может занять место северокорейского лидера.

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