У Лукашенко заявили, что не знали о переброске наемников Вагнера: Это очень серьезный вопрос

После инцидента с «вагнеровцами» Беларусь усилит прикрытие границы с Россией

Случай с задержанием в Беларуси 33 наемников российской ЧВК "Вагнер" рассматривают в Минске на самом высоком уровне. Президент республики Александр Лукашенко созвал совещание с членами Совбеза, сообщает БелТА.

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После заседания госсекретарь Совбеза Андрей Равков рассказал, что сейчас с задержанными "вагнеровцами" проводится работа, их опрашивают.

Он охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Российской Федерацией.

"Потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", – сказал Равков.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – констатировал госсекретарь совбеза.

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Равков заявил, что Государственный пограничный комитет Беларуси усилит оперативное прикрытие границ, в том числе с Россией.

Напомним, на совещании с силовиками Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику проводить все следственные действия "предельно откровенно и честно" и обратиться в соответствующие структуры России за разъяснением .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал со ссылкой на российские Telegram-каналы, что ЧВК Вагнера использовала Минск как транспортный хаб в период коронавируса. При этом белорусские спецслужбы якобы были предупреждены и обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски россиян на "восточные фронты". А Лукашенко вроде бы знал, для чего "вагнеровцы" находятся в Минске и куда улетают.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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