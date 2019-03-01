У Мадуро заявили, что венесуэльским военным платят за дезертирство

По словам министра обороны Венесуэлы, военным предлагают по 20 тысяч долларов

Фото: AFP

У Мадуро заявили, что венесуэльским военным платят за дезертирство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/580/431/5c7580431c9c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/580/431/5c7580431c9c5.jpg 2019-03-01T11:26:00+02:00 Другие страны По словам министра обороны Венесуэлы, военным предлагают по 20 тысяч долларов

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес утверждает, что офицерам Национальной гвардии, которые в последние дни самовольно покинули службу пообещали по 20 тысяч долларов каждому за дезертирство. Об этом сообщает Globovision.

"Мы насчитали более 100 национальных гвардейцев, которые пересекли границу с ожиданиями, которые им были предложены; мы узнали, что им предложили до 20 тысяч долларов", – сказал он.

Ранее сообщалось, что за последние пять дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Также сообщалось, что военнослужащие Национальной гвардии на бронемашинах протаранили заграждения, временно установленные на границе с Колумбией и дезертировали.

Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Официальный Киев призывает Венесуэлу провести демократические выборы и признает лидером демократической оппозиции временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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