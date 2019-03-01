У Мадуро заявили, что венесуэльским военным платят за дезертирство
По словам министра обороны Венесуэлы, военным предлагают по 20 тысяч долларов
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес утверждает, что офицерам Национальной гвардии, которые в последние дни самовольно покинули службу пообещали по 20 тысяч долларов каждому за дезертирство. Об этом сообщает Globovision.
"Мы насчитали более 100 национальных гвардейцев, которые пересекли границу с ожиданиями, которые им были предложены; мы узнали, что им предложили до 20 тысяч долларов", – сказал он.
Ранее сообщалось, что за последние пять дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.
Также сообщалось, что военнослужащие Национальной гвардии на бронемашинах протаранили заграждения, временно установленные на границе с Колумбией и дезертировали.
Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Официальный Киев призывает Венесуэлу провести демократические выборы и признает лидером демократической оппозиции временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
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