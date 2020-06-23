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У Макрона помутился рассудок: президента Франции оскорбили в Турции

23 июня, 17:31

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Турецкие власти раскритиковали президента Франции из-за поддержки Ливийской национальной армии

Министерство иностранных дел Турции резко раскритиковало президента Франции Эммануэля Макрона из-за его оценки участия турецких войск в гражданской войне в Ливии.

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"Турция играет в Ливии опасную игру и нарушает все свои обязательства, взятые на конференции в Берлине", – цитирует сказанное французским лидером 22 июня газета Le Figaro.

За 12 дней до этого в Средиземном море произошел другой инцидент – турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль Courbet, который контролирует соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

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Как сообщает Anadolu, в ответ на это официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что "опасную игру в Ливии играет именно Париж".

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"Франция годами оказывала поддержку незаконным формированиям и несет прямую ответственность за хаос в Ливии", – сказал дипломат.

По его мнению, слова Макрона объясняются лишь "помутнением его рассудка". Дипломат также заверил, что Турция поддерживает Правительство национального согласия Ливии на основании резолюций ООН и требования властей страны.

"Если господин Макрон хорошенько покопается в памяти и задействует здравый смысл, то вспомнит, что источником всех проблем в современной Ливии является поддерживаемый им Халифа Хафтар – тот, кто отказался подписать в Москве и Берлине соглашение о перемирии", – сказал Аксой.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали о причинах гражданской войны в Ливии, где действуют два правительства, каждое из которых претендует на полную власть. На западе, в столице Триполи, базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. На столицу страны наступает Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара, которую поддерживает Россия, Египет и некоторые арабские государства.

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Ливия Турция Франция гражданская война Эммануэль Макрон

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