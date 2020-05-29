"У нас Конституция не под женщину": Лукашенко уверен, что президентом станет "мужик"

В Беларуси близятся президентские выборы – избирательные участки в стране откроются 9 августа. Местный Центризбирком официально зарегистрировал 15 кандидатов, из которых четыре женщины.

Но шансов победить на выборах у них нет, заявил 29 мая действующий президент Александр Лукашенко, потому что беларусы не готовы вверить в руки представительницы прекрасного пола сильную власть.

"У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью", – цитирует его БелТА.

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Лукашенко отметил, что Беларусь – "не Литва", где действует парламентская форма правления. В качестве примера он привел литовского экс-президента Далю Грибаускайте, которая, по словам белорусского президента "пришла, поулыбалась, посидела и пошла".

"Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", – резюмировал он.

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Напомним, что ранее в этом месяце ЦИК Беларуси зарегистрировал и Александра Лукашенко, для которого, если он победит, этот срок станет уже шестым подряд.

Не сможет помешать голосованию даже коронавирусная эпидемия. Ранее Лукашенко заявил, что не считает ее достаточной причиной для отмены выборов.

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А о протестах против отказа Минска вводить в Беларуси карантин, смотрите в видеосюжете:

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