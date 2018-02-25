У побережья Японии произошло мощное землетрясение

Вчера, 20:10

Магнитуда землетрясения составила 5,7 баллов

Фото: stateimpact.npr.org
Фото: stateimpact.npr.org

У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает сейсмологическая служба страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 01:28 понедельника по местному времени в 73 километрах к востоку от города Минамисома и в 96 километрах от города Иваки в префектуре Фукусима на острове Хонсю.

Отмечено, что очаг находился на глубине 40 километров.

На данный момент сообщений о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами также  не объявлялась.

Стоит напомнить, что 7 и 19 сентября 2017 года в Мексике произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен людей. 

Еще одно землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло недавно близ побережья Перу: тогда погибли два человека. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Американские ученые ранее заявили об угрозе возникновения цунами из-за произошедшего землетрясения.

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в китайской провинции Сычуань на юге центральной части страны. По данным Геологической службы США, его очаг залегал на глубине 10-13 км в 78 км к западу от города Гуанъюань.
Япония, землетрясение, магнитуда

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