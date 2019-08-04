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У побережья Японии произошло мощное землетрясение

Сегодня, 14:19

Магнитуда подземных толчков составила 6,2

/ Фото: Flickr

У побережья Японии произошло мощное землетрясение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 6,2

В Тихом океане у северо-восточного побережья Японии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 произошло. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении Японии.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился недалеко от префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине около 50 километров под океанским дном.

Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, включая Мияги и Иватэ, а также в столичном регионе. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угроза цунами не объявлялась. 

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Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Япония землетрясение побережье магнитуда

Источник: ТАСС

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