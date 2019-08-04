У побережья Японии произошло мощное землетрясение

В Тихом океане у северо-восточного побережья Японии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 произошло. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении Японии.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился недалеко от префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине около 50 километров под океанским дном.
Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, включая Мияги и Иватэ, а также в столичном регионе. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угроза цунами не объявлялась.
Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:
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