У побережья Южной Кореи вспыхнул нефтетанкер: есть погибшие

Всего на борту судна находились шесть человек

Фото: Pixabay

У побережья Южной Кореи вспыхнул нефтетанкер: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1d6/35d/5c91d635d10ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1d6/35d/5c91d635d10ae.jpg 2019-03-20T07:56:00+02:00 Другие страны Всего на борту судна находились шесть человек

У побережья Южной Кореи произошел пожар на нефтяном танкере. Пламя унесло жизни двух моряков, еще один ранен, сообщают местные СМИ.

Смертельный пожар, по данным береговой охраны, произошел в пяти километрах от острова Одонг провинции Чолла-Намдо. Прибывшим на место спасателям удалось справиться с пожаром в течение четырех часов.

Тела двух погибших обнаружили в капитанской рубке. Кроме того, из-за пожара пострадал старший механик судна: его с ожогами госпитализировали в больницу. Больше из экипажа никто не пострадал. Всего на борту находилось шесть человек.

Примечательно, что танкер направлялся в Пусан и перевозил около 10 тысяч тонн бункерного топлива и тяжелой нефти.

Напомним, 21 января два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять – граждане Турции, восемь – Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Стало известно, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе погибли 20 человек. 12 спасенных человек были доставлены на берег, найдены тела десяти, поиски остальных продолжаются.

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