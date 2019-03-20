Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

У побережья Южной Кореи вспыхнул нефтетанкер: есть погибшие

Сегодня, 07:56

Всего на борту судна находились шесть человек

Фото: Pixabay
У побережья Южной Кореи вспыхнул нефтетанкер: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1d6/35d/5c91d635d10ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1d6/35d/5c91d635d10ae.jpg Другие страны Всего на борту судна находились шесть человек

У побережья Южной Кореи произошел пожар на нефтяном танкере. Пламя унесло жизни двух моряков, еще один ранен, сообщают местные СМИ.

Смертельный пожар, по данным береговой охраны, произошел в пяти километрах от острова Одонг провинции Чолла-Намдо. Прибывшим на место спасателям удалось справиться с пожаром в течение четырех часов.

Тела двух погибших обнаружили в капитанской рубке. Кроме того, из-за пожара пострадал старший механик судна: его с ожогами госпитализировали в больницу. Больше из экипажа никто не пострадал. Всего на борту находилось шесть человек.

Примечательно, что танкер направлялся в Пусан и перевозил около 10 тысяч тонн бункерного топлива и тяжелой нефти.

Напомним, 21 января два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять – граждане Турции, восемь – Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Стало известно, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе погибли 20 человек. 12 спасенных человек были доставлены на берег, найдены тела десяти, поиски остальных продолжаются.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нефть, танкер, погибшие, Южная Корея, побережье, пострадавший

Вы сейчас просматриваете новость " У побережья Южной Кореи вспыхнул нефтетанкер: есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар танкеров возле Керчи: пропавших моряков признают погибшими

Сегодня, 01:02

Все тела погибших, которые были обнаружены при проведении поисково-спасательной операции, были отправлены на родину

Горящие в Черном море танкеры попали в шторм – СМИ

8 февраля, 22:54

Спасатели фиксировали "небольшой дрейф" танкера Candy

Пожар на танкерах в Керченском проливе: тела четырех моряков доставили в Стамбул

28 января, 20:53

Далее тела погибших будут доставлены на родину моряков и переданы родственникам

Пожар на танкерах возле Керчи: появились последние подробности

28 января, 20:14

Спасатели в течение недели охлаждают танкеры с остатками газа, сообщают в Росморречфлоте

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Умерла Юлия Началова: первая реакция звезд

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

Врачи рассказали историю болезни Юлии Началовой

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

7 историй игроков, оказавшихся за решеткой: уголовники футбола
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после шоу

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной