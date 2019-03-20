У побережья Южной Кореи вспыхнул нефтетанкер: есть погибшие
Всего на борту судна находились шесть человек
У побережья Южной Кореи произошел пожар на нефтяном танкере. Пламя унесло жизни двух моряков, еще один ранен, сообщают местные СМИ.
Смертельный пожар, по данным береговой охраны, произошел в пяти километрах от острова Одонг провинции Чолла-Намдо. Прибывшим на место спасателям удалось справиться с пожаром в течение четырех часов.
Тела двух погибших обнаружили в капитанской рубке. Кроме того, из-за пожара пострадал старший механик судна: его с ожогами госпитализировали в больницу. Больше из экипажа никто не пострадал. Всего на борту находилось шесть человек.
Примечательно, что танкер направлялся в Пусан и перевозил около 10 тысяч тонн бункерного топлива и тяжелой нефти.
Напомним, 21 января два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.
На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять – граждане Турции, восемь – Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Стало известно, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе погибли 20 человек. 12 спасенных человек были доставлены на берег, найдены тела десяти, поиски остальных продолжаются.
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