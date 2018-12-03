У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

Сегодня, 00:41

Личность стрелявшего, скрывшегося с места происшествия, пока не установлена

У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

Мужчина произвел несколько выстрелов в воздух возле здания посольства Польши в Кишиневе. Об этом сообщает "Укринформ".

"Сообщение о стрельбе поступило на пульт экстренной службы от одного из карабинеров, охраняющих здание дипломатического ведомства", – говорится в сообщении.

Личность стрелявшего, скрывшегося с места происшествия, пока не установлена, так как задержать его после инцидента по горячим следам не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изъято несколько гильз, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для поиска стрелявшего, а также оружия, из которого были произведены выстрелы.

Ранее в столице Турции Анкаре, где недавно обстреляли здание посольства США, возле австрийского посольства произошла стрельба. Стрельба произошла около полуночи. Как выяснилось, неизвестные стреляли из белого автомобиля. Пока неизвестно, было ли посольство объектом стрельбы. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Польша, посольство, Молдова, кишинев, стрельба, здание

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото из открытых источников

Ночью в Одессе военный устроил стрельбу

1 Декабря, 12:33

Выстрелы в воздух прогремели после словесной перепалки с прохожим

Происшествия

Стрельба в Киеве: мужчина ранил незнакомца, который якобы пытался его ограбить

30 Ноября, 18:57

Инцидент произошел на Большой Васильковской, пострадавшего увезли в больницу
Загрузка...

Происшествия

фото из открытых источников

В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавший

29 Ноября, 23:28

Полицейские, которые патрулировали центральные улицы, оперативно задержали стрелка

Происшествия

Фото: Нацполиция Киева

Задержан преступник, простреливший голову продавцу в баре на Оболони

28 Ноября, 11:08

Продавец получил тяжелую травму головы с кровоизлиянием мозга

Днепр

Фото: dp.informator.ua

В Днепре неизвестные расстреляли иномарку

27 Ноября, 13:46

Из-за стрельбы никто не пострадал, полиция ищет преступников

Одесса

Иллюстрация. Фото из открытых источников

В Одесской области в доме чиновника произошел конфликт со стрельбой

26 Ноября, 14:17

Пьяная ссора переросла в драку со стрельбой
Загрузка...