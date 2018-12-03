У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

Личность стрелявшего, скрывшегося с места происшествия, пока не установлена

Мужчина произвел несколько выстрелов в воздух возле здания посольства Польши в Кишиневе. Об этом сообщает "Укринформ".

"Сообщение о стрельбе поступило на пульт экстренной службы от одного из карабинеров, охраняющих здание дипломатического ведомства", – говорится в сообщении.

Личность стрелявшего, скрывшегося с места происшествия, пока не установлена, так как задержать его после инцидента по горячим следам не удалось.

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Изъято несколько гильз, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для поиска стрелявшего, а также оружия, из которого были произведены выстрелы.

Ранее в столице Турции Анкаре, где недавно обстреляли здание посольства США, возле австрийского посольства произошла стрельба. Стрельба произошла около полуночи. Как выяснилось, неизвестные стреляли из белого автомобиля. Пока неизвестно, было ли посольство объектом стрельбы. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.