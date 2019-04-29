У посольства США на Гаити открыли стрельбу
Приказ спрятаться в укрытиях действует на территории комплекса посольства
Инцидент со стрельбой произошел в понедельник возле здания посольства США на Гаити. Об этом говорится в сообщении бюро по консульским вопросам Госдепартамента США, опубликованном на его официальной странице в "Твиттере".
"Гаити: стрельба из огнестрельного оружия ведется из заднего входа в посольство, — говорится в сообщении. — Приказ спрятаться в укрытиях действует на территории комплекса посольства. Если вы направляетесь в посольство, найдите безопасное место, чтобы укрыться".
Власти карибской республики пока не отреагировали на происшествие, о задержании стрелявших не сообщается.
Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза.
14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.
Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков. Политик призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса. Он вступил в должность президента 7 февраля 2017 года.
Напомним, что во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина на Жовенеля Моиза было совершено покушение.
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