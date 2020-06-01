У премьер-министра Армении обнаружен коронавирус: как он себя чувствует

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который на прошлой неделе заявил о начале второй волны коронавирусной эпидемии в своей стране, сообщил о получении положительного результата анализов на COVID-19.

О диагнозе, который поставили ему и членам его семьи, армянский лидер заявил 1 июня на своей странице в Facebook.

"Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция", – сказал Пашинян в ходе видеотрансляции.

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Он уточнил, что ни у него, ни у него родных симптомы болезни пока не проявились, а также что у них нормальная температура.

Несмотря на это, они решили самоизолироваться на время карантина. В связи с этим Никол Пашинян продолжит исполнять свои обязанности удаленно.

Он допускает, что заразился коронавирусом во время рабочего совещания и призвал соотечественников соблюдать эпидемиологические нормы безопасности: носить маску, придерживаться мер социальной дистанции и часто мыть руки.

Любопытно, что коронавирус у политика обнаружил в его 45-ый день рождения.

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В то же время, пресс-секретарь премьера Мане Геворкян заявила об отсутствии необходимости проверять на коронавирус других членов правительства, поскольку они пользовались защитными средствами, а при контакте с Пашиняном соблюдались все противоэпидемические правила.

По состоянию на 1 июня с начала эпидемии в Армении было обнаружено 9 402 случаев заражения коронавирусом, из которых 139 привели к смерти пациентов. При этом 3 402 инфицированных уже победили болезнь и покинули больничные койки.

Напомним, что Никол Пашинян стал уже не первым высокопоставленным политиком, у которого обнаружили коронавирус. Ранее болезнь победил его британский коллега Борис Джонсон.

А также провел срок на карантине премьер-министр Канады Джастин Трюдо. У него хоть и не было коронавируса, но заболела его жена, поэтому вся их семья изолировалась.

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