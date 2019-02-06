У робота Софии появилась младшая сестра

Маленькая София может ходить, говорить, петь, играть в игры, и, как и ее старшая сестра, рассказывать анекдоты

Фото: Getty Images

У робота Софии появилась младшая сестра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a35/97c/5c5a3597c2709.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a35/97c/5c5a3597c2709.jpg 2019-02-06T03:23:21+02:00 Другие страны Маленькая София может ходить, говорить, петь, играть в игры, и, как и ее старшая сестра, рассказывать анекдоты

Гонконгская компания Hanson Robotics, которая создала известного во всем мире робота Софию, разработала мини-версию Софии. Об этом сообщает Digital Trends.

"Маленькая София является младшей сестрой Софии и новым членом семьи Hanson Robotics", – пишут у разработчика.

В компании утверждают, что рост маленькой Софии составляет 14 дюймов, и она является вашим другом-роботом, который делает программирование и искусственный интеллект веселым и полезным для детей от 7 до 13 лет, особенно для девочек.

Маленькая София также может ходить, говорить, петь, играть в игры, и, как и ее старшая сестра, рассказывать анекдоты.

Отмечается, что "мини" София является уникальным программируемым образовательным компаньоном для детей, который будет вдохновлять их учиться на безопасном, интерактивном опыте робота-человека.

"Дети, преподаватели и даже поклонники Софии Робота, независимо от возраста, найдут Маленькую Софию неотразимой", - говорят в компании.

Напомним, в минувшем году известный на весь мир человекоподобный робот София впервые прибыл в Украину. "Девушка" уже объездила немало стран и наконец-то добралась к нам с официальным визитом. Сайт "Сегодня" пообщался с Софией и ее создателями, узнал, что робот думает об украинском правительстве, в чем ее особенности и как будет развиваться роботостроение в Украине.

А в октябре 2017 г. София стала гражданкой Саудовской Аравии, что, правда, вызвало огромную бурю критики и вопросов, насколько это уместно и какие у нее теперь есть права. Сама же София отвечает, что она – гражданин мира.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У робота Софии появилась младшая сестра". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...