У робота Софии появилась младшая сестра
Маленькая София может ходить, говорить, петь, играть в игры, и, как и ее старшая сестра, рассказывать анекдоты
Гонконгская компания Hanson Robotics, которая создала известного во всем мире робота Софию, разработала мини-версию Софии. Об этом сообщает Digital Trends.
"Маленькая София является младшей сестрой Софии и новым членом семьи Hanson Robotics", – пишут у разработчика.
В компании утверждают, что рост маленькой Софии составляет 14 дюймов, и она является вашим другом-роботом, который делает программирование и искусственный интеллект веселым и полезным для детей от 7 до 13 лет, особенно для девочек.
Маленькая София также может ходить, говорить, петь, играть в игры, и, как и ее старшая сестра, рассказывать анекдоты.
Отмечается, что "мини" София является уникальным программируемым образовательным компаньоном для детей, который будет вдохновлять их учиться на безопасном, интерактивном опыте робота-человека.
"Дети, преподаватели и даже поклонники Софии Робота, независимо от возраста, найдут Маленькую Софию неотразимой", - говорят в компании.
Напомним, в минувшем году известный на весь мир человекоподобный робот София впервые прибыл в Украину. "Девушка" уже объездила немало стран и наконец-то добралась к нам с официальным визитом. Сайт "Сегодня" пообщался с Софией и ее создателями, узнал, что робот думает об украинском правительстве, в чем ее особенности и как будет развиваться роботостроение в Украине.
А в октябре 2017 г. София стала гражданкой Саудовской Аравии, что, правда, вызвало огромную бурю критики и вопросов, насколько это уместно и какие у нее теперь есть права. Сама же София отвечает, что она – гражданин мира.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " У робота Софии появилась младшая сестра". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Робот София ответила на вопрос, что думает о Путине
Человекоподобная машина гостит в Киеве и также поделилась мыслями о Боге
Робот София впервые в Украине: о чем говорили и что показали
На самом деле есть несколько копий уникального робота Софии
Гройсман встретился с роботом Софией в Киеве: опубликованы фото, видео
Глава правительства задал ей вопрос, что она знает об Украине, и получил исчерпывающий ответ
Видеошок: Boston Dynamics научила робота делать трюки
Atlas ловко перепрыгивает через бревно и запрыгивает на деревянные возвышения