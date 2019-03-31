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У Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

Сегодня, 07:13

Магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов

Фото: Pixabay
У Соломоновых островов произошло мощное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов

В юго-западной части Тихого океана у Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

Эпицентр подземных толчков находился в 380 километрах к западу от столицы государства — города Хониара с населением около 65 тысяч человек. О глубине залегания очага сейсмологи не сообщили. Информации о разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Отметим, что этот отдаленный район океана входит в так называемое тихоокеанское Огненное кольцо — цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова, Филиппины и Индонезию на юг до Новой Зеландии.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Тег землетрясение, Соломоновы Острова, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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