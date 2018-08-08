Жену Асада срочно госпитализировали с тяжелым заболеванием

Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, госпитализирована в больницу. У нее обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщили на странице канцелярии главы государства в социальной сети.

У женщины обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Отмечается, что рак выявили на ранней стадии.

Супруга президента уже начала лечение. На фотографии из больницы видно, что она сидит под капельницей, рядом с ней находится муж. В канцелярии пожелали первой леди Сирии скорейшего выздоровления.

Известно, что супруге сирийского президента 42 года. Она родилась в Лондоне, там же окончила школу и Королевский колледж Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. Работала в Deutsche Bank и JPMorgan Chase, а затем уехала на родину родителей в Сирию.

Ранее мы писали, что депутаты британского парламента предлагают лишить подданства Асму Асад, родившуюся в Великобритании супругу президента Сирии.

Также жены представителей Германии и Великобритании при ООН поместили на сайте YouTube видеоролик, призывающий первую леди Сирии помочь положить конец кровопролитию в этой стране.