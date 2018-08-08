Жену Асада срочно госпитализировали с тяжелым заболеванием

Сегодня, 17:06

У жены лидера Сирии нашли злокачественную опухоль молочной железы

Фото: twitter.com/Presidency_Sy
Фото: twitter.com/Presidency_Sy

Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, госпитализирована в больницу. У нее обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщили на странице канцелярии главы государства в социальной сети.

У женщины обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Отмечается, что рак выявили на ранней стадии.

Супруга президента уже начала лечение. На фотографии из больницы видно, что она сидит под капельницей, рядом с ней находится муж. В канцелярии пожелали первой леди Сирии скорейшего выздоровления.

1533737730.9816

Известно, что супруге сирийского президента 42 года. Она родилась в Лондоне, там же окончила школу и Королевский колледж Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. Работала в Deutsche Bank и JPMorgan Chase, а затем уехала на родину родителей в Сирию.

Ранее мы писали, что депутаты британского парламента предлагают лишить подданства Асму Асад, родившуюся в Великобритании супругу президента Сирии.

Также жены представителей Германии и Великобритании при ООН поместили на сайте YouTube видеоролик, призывающий первую леди Сирии помочь положить конец кровопролитию в этой стране.
Сирия, рак, жена, асад

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Противостояние в Сирии продолжается. Фото: AFP

Силы Асада при поддержке союзников нарушили договоренности и осадили повстанцев на юге Сирии

9 Июля, 12:26

Несколько тысяч человек были окружены после того, как армия Асада без боя вторглась в главную базу повстанцев к западу от города Дераа

Другие страны

Фото: Mike Freer / airliners.net

В Сирии настаивают, что сбитый "Су" находился в своем пространстве, Израиль отрицает

24 Июля, 16:06

Сирийский военный самолет, сбитый силами израильской ПВО, находился в воздушном пространстве Сирии и атаковал позиции террористов на юге страны
Загрузка...

Другие страны

фото t.me/warjournal

В Сирии подбили самолет войск Асада

20 Февраля, 21:13

Судьба пилота неизвестна

Другие страны

Фото: AFP

Войска Асада заняли Восточную Гуту

1 Апреля, 11:16

Сирийская армия готова к штурму Думы
Загрузка...