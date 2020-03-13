У супруги премьера Канады Трюдо подтвердили коронавирус

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерона Ахмада.

"После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом – Ред.). Результаты оказались положительными", - сказал он.

По словам Ахмада, супруга премьер-министра будет находиться в изоляции.

"Она чувствует себя хорошо, принимает все меры предосторожности, и у нее незначительные симптомы заболевания", - уточнил пресс-секретарь.

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Ахмад также сообщил, что премьер Трюдо чувствует себя хорошо, и у него нет симптомов коронавируса, но так же как и его супруга, в течение 14 дней глава правительства будет находиться на домашнем карантине.

"По совету врачей он не будет проходить тест (на коронавирус) на данном этапе, так как у него нет симптомов (заболевания). По тем же причинам доктора говорят, что нет никакой угрозы тем людям, с кем он контактировал в последнее время", – отметил пресс-секретарь.

В сообщении отмечается, что Трюдо продолжит в полной мере исполнять свои обязанности и в пятницу, 13 февраля, обратится к нации с заявлением.

В Канаде первый случай заражения коронавирусом зафиксирован 25 января. На данный момент вирус выявлен у 138 человек, один заразившийся умер. Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта, в ряде случаев заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились. По данным Минздрава Канады, 79% заболевших – это люди старше 40 лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа, который контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус, тестировать на коронавирус не будут.

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