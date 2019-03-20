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У терроризма нет религии: Эрдоган заявил, что не увидел разницы между организаторами терактов в Новой Зеландии и ИГ

Сегодня, 01:31

После массового убийства в Крайстчерче у Запада есть определенные обязательства

Фото: AFP
У терроризма нет религии: Эрдоган заявил, что не увидел разницы между организаторами терактов в Новой Зеландии и ИГ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg Другие страны После массового убийства в Крайстчерче у Запада есть определенные обязательства

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит разницы между организаторами террористического акта в Новой Зеландии и боевиками группировки "Исламское государство", и призвал не допускать попыток связывать терроризм с какой бы то ни было религией.

"Как лидер, который постоянно подчеркивал, что у терроризма нет религии, языка или расы, я категорически отвергаю любые попытки связать произошедшую на прошлой неделе террористическую атаку с учением, моралью или положениями христианской религии. То, что произошло в Новой Зеландии, было губительным продуктом невежества и ненависти", — сказал он.

ам необходимо признать, что нет абсолютно никакой разницы между убийцей невинных людей в Новой Зеландии и теми, кто осуществлял теракты в Турции, Франции, Индонезии и других местах. После террористических атак со стороны ИГ нашлось множество западных политиков и других комментаторов, которые винили в этих отвратительных актах терроризма ислам и мусульман", — отметил Эрдоган.

"После массового убийства в Крайстчерче у Запада есть определенные обязательства. Западные общества и правительства обязаны отвергнуть ситуацию, когда расизм, ксенофобия и исламофобия становятся нормой", — заявил он, добавив, что подобное явление лишь усиливалось в последние годы.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов. 

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Тег теракт, терроризм, стрельба, новая зеландия, Эрдоган, ИГИЛ

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