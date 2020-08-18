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У Тихановской рассказали, когда она вернется в Беларусь

18 августа, 12:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Светлана не собиралась покидать страну, заявили у нее в штабе

Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, в ближайшее время может вернуться в свою страну. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" сообщила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

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"Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.

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Напомним, протесты в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко. Все оппозиционные кандидаты отказались признать такие результаты.

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Об отъезде Тихановской из Беларуси стало известно 10 августа. За день до этого она вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. После этого связь с ней оборвалась. А на следующий день стало известно о ее переезде, позже государственные СМИ Беларуси опубликовали видео, на котором Тихановская с листка читает текст о признании победы Александра Лукашенко.

На днях Светлана Тихановская, которую протестующие считают победительницей президентской гонки в стране, заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

Тем временем в ее штабе сообщили, что начинают формировать координационный совет для передачи власти и уже начали принимать заявки от потенциальных членов совета.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Светлана Тихановская
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