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Лукашенко предложили уйти мирно: обращение оппозиции Беларуси

11 августа, 17:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Несмотря на бегство Светланы Тихановской из страны, ее избирательный штаб готов к диалогу

В Беларуси, где уже два дня проходятмассовые протесты против объявленных результатов выборов и полицейского насилия над участниками демонстраций, оппозиция предложила власти начать диалог.

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Об этом заявили в Telegram-канале штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

"Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", – заявили у сбежавшей в Литву оппозиционерки.

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В штабе поддержали тех участников протестов, кто "борется за свои права мирными способами", а также выразили "солидарность со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей".

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"Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан", – резюмировала оппозиционеры.

Напомним, что пользователи интернета как в Беларуси, так и за ее пределами рассуждают на тему, оказывалось ли на Светлану Тихановскую давление перед тем, как она признала победу Александра Лукашенко на выборах.

Впрочем, в Литве, где оппозиционерка нашла убежище, уверены однозначно. Президент страны Гитанас Науседа обвинил Минск в использовании "методов сломления духа человека и нации" и заявил, что сейчас Тихановская оправляется от шока и физических испытаний.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь беспорядки Александр Лукашенко Светлана Тихановская Выборы в Беларуси
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