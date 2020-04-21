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У толстых людей больше шансов умереть от коронавируса – ученые

21 апреля, 05:59

Станислав Кожемякин

Исследователи объяснили, почему тучные люди рискуют сильнее худых

Ранее ученые узнали, что новый коронавирус SARS-CoV-2 уже мутировал в три разных штамма, а теперь они утверждают, что люди с лишним весом более подвержены риску заразиться и с большей вероятностью болезнь будет протекать у них в тяжелой форме.

Об этом говорится в исследовании группы биологов из Объединенных Арабских Эмиратов, которое было опубликовано в электронной библиотеке bioRxiv 20 апреля.

Они объясняют это тем, что ожирение способствует выработке белка ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), при помощи которого коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки легких.

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"Результаты различных опытов на животных показывают, что уровень выработки белка ACE2 был значительно выше у мышей, которые страдали от ожирения, причем эти изменения проявлялись в основном в тканях легких. Это объясняет то, почему ожирение повышает риск развития тяжелых форм COVID-19", — говорится в исследовании.

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Ранее стало известно, что у людей в группе риска – пациентов с диабетом, ожирением, хроническими болезнями сердца и курильщиков – больше шансом умереть от коронавирусной болезни COVID-19, потому что клетки их легких и других тканей тела вырабатывают больше ACE2, который вирус использует, чтобы присоединяться к клеткам и заражать их.

Напомним, ранее гонконгские и американские ученые провели исследование и узнали, что коронавирус может жить на использованных марлевых масках до недели.

А вот французские эксперты с уверенностью заявили, что вирус не может передаваться человеку от домашних животных.

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