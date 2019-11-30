У Трампа рассказали, что ждет Эрдогана на саммите НАТО в Лондоне

Эрдоган услышит от многих членов альянса их озабоченность действиями по С-400

Реджеп Эрдоган / Фото: Reuters

Отдельная двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Лондоне не планируется, страны альянса заявят Анкаре о неприемлемости приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

"У нас не будет отдельной двусторонней встречи на саммите. Полагаю, что президент Эрдоган услышит от многих членов альянса их озабоченность действиями по С-400, – сказал он. - Мы прямо ему (Эрдогану – Ред.) говорим, что эта система противоречит обязательствам Турции как члена НАТО, в частности участию в программе (создания) истребителей F-35".

"Этот сигнал будет усилен (со стороны альянса)", - подчеркнул ведущий брифинга.

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Напомним, Тайип Эрдоган заявил 19 ноября, что сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских систем. В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

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Напомним, что накануне министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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