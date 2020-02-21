У трех оставшихся в Китае украинцев стабилизировалась температура, одна девушка просит медпомощи

У трех граждан Украины, которых не выпустили из Уханя во время эвакуации, стабилизировалась температура. Об этом рассказали в посольстве Украины в Китае. После вылета борта людей разместили в гостинице. И обеспечили все условия карантина. "Сегодня" разыскали брата 25-летней девушки, которую не пустили на борт. Алексей Жданюк живет в Днепре. Говорит – он в отчаянии. Сестру медики остановили перед самым трапом. Ведь термометр показал 37,2 градуса. Алина Аврамчук полетела в Китай учить язык. Вернуться домой должна была в мае, но вспыхнула эпидемия. По телефону "Сегодня" девушка рассказала – ей нужна медицинская помощь.

"У меня в организме есть воспаление. И я себе точно не могу поставить диагноз. Я хотела получить медицинскую помощь уже в Украине. В Китае мне никто ее предоставить не сможет – больницы переполнены. И с моей проблемой даже слушать не станут", – говорит оставшаяся в Китае гражданка Украины Алина Аврамчук.

"Китайские врачи по своим мерам безопасности не пустили ее на самолет. Однако сегодня уже пришли результаты теста на коронавирус, который они у нее вчера брали, и тест этот был негативный", – говорит Алексей Жданюк, брат украинки, которая осталась в Китае. В тренде Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись 200 авто: десятки пострадавших

Напомним, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона. Все 14 дней обсервации Александр Махов проведет в составе спасительной миссии в медицинском центре "Новые Санжары".

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