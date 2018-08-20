У Турции появился важный союзник в экономической войне с США – FT

Основное экономическое воздействие Европы на финансовый кризис в Турции сосредоточено в банковской системе ЕС

Евросоюз может помочь Турции, которая столкнулась с финансовым кризисом, из-за конфликта с США. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Сегодня уже фиксируется потепление между Брюсселем и Анкарой. В частности, об этом свидетельствует освобождение из тюрем двух греческих солдат, подозреваемых в шпионаже, и задержанного главы турецкого офиса Amnesty International.

"Тот факт, что освобождения пошли после того, как между Анкарой и Вашингтоном натянулись отношения – неслучайно", – сказал европейский чиновник.

Позицию ЕС уже высказал президент Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. "Турции нечего бояться со стороны европейских соседей. Мы хотим видеть демократическую, стабильную и процветающую Турцию ", – сказал Юнкер.

Высокопоставленный представитель ЕС сказал, что у Евросоюза были четкие интересы в согласовании с Турцией по поводу экономической войны Трампа.

"Геостратегические интересы будут доминировать", – сказал чиновник.

Как отмечается, основное экономическое воздействие Европы на финансовый кризис в Турции сосредоточено в банковской системе ЕС. Немецкий чиновник сказал, что побочные риски для экономики Германии из Турции являются "управляемыми", но могут стать значительными, если ситуация выйдет из-под контроля.

Однако у Брюсселя есть ограниченные финансовые инструменты, чтобы помочь стране, не входящей в ЕС, с финансовыми проблемами. Основной инструмент макроэкономической помощи может быть активирован только при содействии ВМФ.

Турция еще не обратилась в МВФ с просьбой о помощи. Высокопоставленный представитель ЕС сказал, что ЕС еще не изучает более "творческие" способы оказания помощи Турции.

Также отмечается, что европейские официальные лиц, несмотря на потепление в отношениях, также по-прежнему обеспокоены усугублением ситуации с верховенством права в Турции.

Напомним, Турция обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий.

В последние несколько недель отношения между Турцией и США серьезно ухудшились из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также взаимного повышения пошлин на различные группы товаров.

При этом торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России.

Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.



