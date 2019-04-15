У Запада есть много хорошего, чему можно научиться – Лукашенко

Белорусские власти учатся на критике со стороны Запада, уверяет президент

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Власти Беларуси с пониманием относятся к объективной критике и выност из нее выводы, заявил президент страны Александр Лукашенко, который ранее советовал "не истерить" из-за сближения его страны с Западом.

"Мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться. У Запада есть много хорошего, чему можно научиться", — сказал он.

По его словам, западным странам не нравится многое из того, что "происходило и в меньшей степени происходит, сейчас", но Лукашенко объясняет это тем, что все это время Беларусь создавала "на осколках разрушенной империи" свое суверенное государство.

И в итоге, как считает президент, было создано такое государство, какое международная общественность воспринимает.

"Запад отменил санкции против нас — значит, косвенно они признали, что не во всем были правы", — подчеркнул он.

В то же время, Лукашенко утверждает, что многому Минск учится и на примере событий в соседней России, поскольку "очень многое из происходящего там нам понятно".

"Мы делаем выводы из конструктивной критики, не важно, от кого она звучит: с Запада, с Востока. Но если она неконструктивна, то мы стараемся на нее не обращать никакого внимания", — заявил президент Беларуси.

Напомним, ранее Александр Лукашенко раскритиковал российское руководство за ряд ограничений, введенных против импорта белорусских овощей.

В то же время, по его словам, Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

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