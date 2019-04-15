Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

У Запада есть много хорошего, чему можно научиться – Лукашенко

Сегодня, 12:13

Белорусские власти учатся на критике со стороны Запада, уверяет президент

Фото: Getty Images

Власти Беларуси с пониманием относятся к объективной критике и выност из нее выводы, заявил президент страны Александр Лукашенко, который ранее советовал "не истерить" из-за сближения его страны с Западом.

"Мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться. У Запада есть много хорошего, чему можно научиться", — сказал он.

Читайте также

По его словам, западным странам не нравится многое из того, что "происходило и в меньшей степени происходит, сейчас", но Лукашенко объясняет это тем, что все это время Беларусь создавала "на осколках разрушенной империи" свое суверенное государство.

И в итоге, как считает президент, было создано такое государство, какое международная общественность воспринимает.

"Запад отменил санкции против нас — значит, косвенно они признали, что не во всем были правы", — подчеркнул он.

В то же время, Лукашенко утверждает, что многому Минск учится и на примере событий в соседней России, поскольку "очень многое из происходящего там нам понятно".

"Мы делаем выводы из конструктивной критики, не важно, от кого она звучит: с Запада, с Востока. Но если она неконструктивна, то мы стараемся на нее не обращать никакого внимания", — заявил президент Беларуси.

Напомним, ранее Александр Лукашенко раскритиковал российское руководство за ряд ограничений, введенных против импорта белорусских овощей.


В то же время, по его словам, Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, Беларусь, Лукашенко, Евросоюз, Александр Лукашенко

Вы сейчас просматриваете новость " У Запада есть много хорошего, чему можно научиться – Лукашенко". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске сделали заявление о дальнейших отношениях с ЕС

28 марта, 12:20

Евросоюзу следует рассматривать Беларусь как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС

Лукашенко сделал заявление по установлению мира на Донбассе

1 апреля, 14:10

Президент Беларуси подтверждает готовность Минска поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине

Союзное государство России и Беларуси: россияне против слияния

2 апреля, 12:32

Практически каждый второй гражданин РФ высказался против объединения двух стран в единое образование

Дипломатический конфликт Москвы и Минска: российский посол нахамил белорусскому МИДу

15 марта, 14:01

МИД Беларуси раскритиковал заявления российского посла в Минске Бабича, российский дипломат в ответ нахамил Минску

Путин может остаться на третий срок: СМИ назвали цель слияния России и Беларуси

21 марта, 11:29

Объединение в новое государство позволит Путину обойти конституционное ограничение на количество каденций

Лукашенко увидел "Освенцим для коров" в Беларуси: президент не подбирал слов

26 марта, 17:49

Увидев жуткий бардак в одном из хозяйств, глава Беларуси отправил всех "под нож"

Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

Украинские застройщики отказываются от смарт-квартир

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Патологический лжец: Киселев у Дудя показал себя во всей красе

Гройсман хочет повысить минимальную зарплату до $300 в месяц

Турецкая сладость Месута Езила. Самая красивая девушка страны

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна
Загрузка...

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

Вчера, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Медики назвали кашу, которая лечит почти от всех болезней

Растащат по кускам: журналист назвала претендентов на земли РФ

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду