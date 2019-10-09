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У парламента Эквадора начались столкновения полиции с протестующими

9 октября, 02:53

Группа протестующих, представляющих индейское население Эквадора, попыталась ворваться в здание парламента

/ Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Антиправительственная акция протеста у здания Национальной ассамблеи (парламента) Эквадора сопровождается столкновениями полиции с манифестантами.

Группа протестующих, представляющих индейское население Эквадора, попыталась ворваться в здание парламента. Полиция оттеснила манифестантов после того, как они преодолели первый круг оцепления.

Для разгона протестующих полицейские применяют слезоточивый газ.

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На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. 3 октября работники сферы транспорта по всей стране объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

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В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора объявил о решении приостановить забастовки по всей стране. В то же время представители индейских сообществ заявили, что продолжат протесты.

Видео: Reuters

А тем временем в Гонконге в связи с новой волной массовых беспорядков остановлено движение поездов метрополитена.

Ранее стало известно, что полиция впервые применила против протестующих огнестрельное оружие.

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Эквадор протесты льготы правительство манифестации

Источник: ТАСС

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