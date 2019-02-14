Убивать людей за деньги: на Шри-Ланке появилась необычная вакансия
Власти страны решили вернуть смертную казнь и подали в газету объявление о не самой привлекательной вакансии
На Шри-Ланке объявили конкурс на новую государственную должность – палача.
Дело в том, что власти страны решили вернуть смертную казнь в качестве высшей степени наказания за такие преступления как убийство, наркоторговля и изнасилование. Приводит в исполнение наказание будут через повешение.
Стоит отметить, что на сегодняшний день на Шри-Ланке никого не казнили уже более сорока лет.
В вакансии указан ряд требований к соискателю: ему должно быть от 18 до 45 лет. Кроме того, кандидат должен обладать моральной стойкостью, умом и стабильной психикой.
Любопытно, что объявления о поиске было подано в газету.
Напомним, что в прошлом году штат Вашингтон, наоборот, запретил казнить преступников, став 20-ым из 50 штатов, отказавшихся от такой меры наказания.
Мы также писали, что перед выборами президента в России кандидат Павел Грудинин выступил за отмену моратория на смертную казнь для серийных убийц и педофилов.
Кроме того, в прошлом году стало известно приведении в исполнение смертного приговора в Беларуси для Кирилла Казачка, осужденного за убийство своих детей. Случившееся было встречено острой критикой со стороны Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
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