Убийца-коронавирус: число умерших от пневмонии в Китае перевалило за тысячу

Число случаев заражения в Китае достигло 42 тысяч 638

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108, умерли в общей сложности 1016 местных жителей, 3996 человек выздоровели. Об этом говорится в размещенном на сайте государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения сообщении.

По его данным, число случаев заражения в Китае достигло 42 638.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

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На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.

Напомним, что после вспышки коронавируса в Кремле ввели дополнительные меры проверки: помимо обычного досмотра на "рамке", журналистов проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в ходе мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

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Кроме того, недавно стало известно о первых случаях заражения среди украинцев. Правда, это случилось в далекой Японии.

Также украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев 11 февраля вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

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