Убийца-коронавирус: уже умерли более 600 человек

Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 30,6 тысяч человек

/ Фото: REUTERS/Thomas Peter

Число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 30,6 тыс. человек, 633 жителя умерли. Об этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

6 февраля утром центральные власти зафиксировали 28 тыс. инфицированных и 562 летальных исходов.

Наибольшее число случаев заражения — 22,1 тыс. — в провинции Хубэй. Там умерли 618 человек, выписаны 817. В провинциях Чжэцзян (970 случаев заражения) и Гуандун (954 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом 70 и 91 человек, соответственно, выздоровели.

В Пекине (274 случая заражения) умер один человек. В провинции Хэйлунцзян (три умерших) и автономном районе Внутренняя Монголия — 227 и 46 случаев заражения, соответственно. Под наблюдением медиков находятся свыше 24,7 тыс. человек, у которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

Напомним, что один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса — Ли Вэньлянь, — умер в КНР. Как сообщила газета Global Times в Twitter, он умер в Ухане от пневмонии, вызываемой этим вирусом.

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Информацию о смерти подтвердила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную больницу города Уханя (провинция Хубэй, Центральный Китай), в которой медик проходил лечение.

"В борьбе против эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлянь, офтальмолог, работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен, — говорится в заявлении медицинского учреждения. — Он умер, несмотря на все наши попытки его реанимировать".

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Смерть Вэньляня, которому было 34 года, наступила в 02:58 по местному времени. Первые симптомы болезни были диагностированы у врача 10 января, а 12 января он был госпитализирован, уточнило издание.

Напомним, что 30 декабря мужчина написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили рыбный рынок Уханя.

Вэньлянь также сообщил коллегам, что видел тест, согласно которому недуг был вызван именно коронавирусом, похожим на бушевавший в 2003 году SARS.

Медик утверждает, что хотел в частном порядке предупредить своих друзей об опасной инфекции, чтобы те позаботились о себе и своих семьях, однако вскоре скриншоты из их переписки, на которых было видно имя Вэньляня, начали появляться в различных соцсетях.

На следующий день, 31 декабря, местные власти вызвали Вэньляня для дачи объяснений относительно того, как он узнал о случаях заражения вирусом, а 3 января мужчину обвинили в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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