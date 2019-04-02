Убийственная стихии в Иране продолжает отнимать жизни: уже 57 жертв

В результате масштабного наводнения, накрывшего сотни населенных пунктов, погибли 57 человек

Фото: AFP

Убийственная стихии в Иране продолжает отнимать жизни: уже 57 жертв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/397/597/5ca397597b0c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/397/597/5ca397597b0c6.jpg 2019-04-02T20:11:07+03:00 Другие страны В результате масштабного наводнения, накрывшего сотни населенных пунктов, погибли 57 человек

Количество жертв стихии в юго-западных провинциях Иране, на которые в последние недели обрушилось наводнение, перешагнуло за полсотни человек, а число пострадавших стремится к полутысяче.

Так, из-за "большой воды" погибли не менее 57 человек и еще 478 пострадали, сообщает Press TV, ссылаясь на данные официального представителя Организации по чрезвычайным происшествиям Исламской республики Моджтаба Халеди.

Власти предупреждают о предстоящих наводнениях в западных провинциях Керманшах, Хамадан и Маркази из-за ливней и снегопадов. Также поступают сведения о наводнении в столице Тегеране и его окрестностях.

Помимо того, наводнения затронули около 400 населенных пунктов в 15 провинциях страны. Из-за разгула стихии более 2,3 тыс. дорог оказались заблокированными, не менее 84 мостов разрушены, 141 река вышла из своих берегов. Кроме того, с момента начала дождей было зарегистрировано 409 оползней.

Напомним, что ранее сообщалось о 45 жертвах, из которых 21 человек погиб в городе Шираз (южная провинция Фарс).

Как мы уже писали, сперва жертвами весенних паводков в девяти районах пакистанской провинции Белуджистан стали не менее 13 человек.

Кроме того, также стало известно о гибели практически шести десятков человек и ранении полутора сотен жителей 24 из 34 провинций Афганистана. Всего более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.

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