Убийство брата Ким Чен Ына: суд завершился неожиданно

После того, как в марте обвинения сняли с индонезийки Сити Айсии, гражданку Вьетнама также признали невиновной

Доан Тхи Хыонг. Фото: AFP

Убийство брата Ким Чен Ына: суд завершился неожиданно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1cb/41b/5ca1cb41b1461.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1cb/41b/5ca1cb41b1461.jpg 2019-04-01T11:34:30+03:00 Другие страны После того, как в марте обвинения сняли с индонезийки Сити Айсии, гражданку Вьетнама также признали невиновной

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая проходила второй обвиняемой по делу об убийстве сводного брата лидера КНДР в Малайзии в 2017 году, признана невиновной в гибели Ким Чен Нама.

Тем не менее, ее приговорили к трем годам лишения свободы – малазийский суд признал женщину виновной в хранении оружия, в чем она перед этим созналась лично.

После оглашения приговора Доан Тхи Хыонг поблагодарила суд и правительства Малайзии и Вьетнама за снисходительность и понимание.

Адвокат девушки выразил надежду на то, что его подзащитная может покинуть тюрьму досрочно за хорошее поведение уже в мае.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. На него совершили нападение две женщины, брызнув ему в лицо некой жидкостью, которую позже определили как нервно-паралитическое вещество VX.

После покушения тело мужчины хранилось в морге Куала-Лумпура более полутора месяцев – его семья долгое время отказывалась забирать тело. Однако позже это все же произошло и погибшего брата Ким Чен Ына доставили в Пхеньян через Пекин.

Ранее в марте мы также писали, что обвинения сняли и с другой фигурантки дела – гражданки Индонезии Сити Айсии, которая сразу же после этого улетела на родину.

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