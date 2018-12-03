Убийство Хашуджи: в деле журналиста могут появиться новые улики

Телеканал получил эксклюзивный доступ к переписке в WhatsApp между Хашуджи и проживающим в Монреале активистом Омаром Абдул Азизом

Саудовский журналист Джамаль Хашуджи до своей гибели критиковал Саудовскую Аравию и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, а также планировал создать молодежное онлайн-движение против саудовских властей, сообщил телеканал CNN.

Телеканал получил эксклюзивный доступ к переписке в WhatsApp между Хашуджи и проживающим в Монреале активистом Омаром Абдул Азизом. Как следует из сообщений, среди которых также аудио, фото и видео, журналист был обеспокоен ситуацией в Саудовской Аравии и критиковал наследного принца, называя его "зверем" и сравнивал с Пакманом - отличающимся неумеренным аппетитом существом из компьютерной игры.

"Чем больше жертв он ест, тем больше хочет, – писал Хашуджи в сообщении, отправленном в мае. – Я не удивлюсь, если притеснения дойдут даже до тех, кто его поддерживает".

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Как отмечает телеканал, по переписке видно, что от разговоров Хашуджи решил перейти к действиям. Собеседники начали планировать молодежное онлайн-движение, которое привлечет саудовское государство к ответственности.

"Джамаль считал, что MBS (Мухаммед бен Салман – ред.) – это проблема, и он сказал, что этого ребенка нужно остановить", – сказал Абдул Азиз в интервью CNN.

По словам собеседника телеканала, в августе Хашуджи стал подозревать, что их переписка была перехвачена саудовскими властями. Через два месяца он был убит.

Абдул Азиз в воскресенье начал судебный процесс против израильской компании, которая, по его мнению, создала обеспечение для взлома его телефона.

"Взлом моего телефона сыграл важную роль в том, что случилось с Джамалем, мне очень жаль, чувство вины убивает меня", – заявил он.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

В связи с этим 24 октября госсекретарь Майк Помпео заявил, что США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашуджи, и рассматривают возможность введения санкций.