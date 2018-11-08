Убийство Хашуджи: в резиденции саудовского консула в Стамбуле нашли следы кислоты

Во время обыска резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит саудовский журналист Джамаль Хашуджи, были обнаружены следы кислоты и других химикатов, которые могли использовать для растворения тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на катарский телеканал Al Jazeera, который ссылается на источник в Генеральной прокуратуре Турции.

По данным источника, следы химических веществ и кислоты нашли в колодце на территории резиденции генконсула. По информации корреспондента телеканала, турецкие следователи изъяли образцы со стенок колодца во время обысков резиденции в прошлом месяце.

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"Мы знаем, что в ночь с 16 на 17 октября, когда турецкие следователи работали в резиденции и хотели получить полный доступ к саду и колодца, они не получили разрешение. Но им удалось быстро взять образцы из верхней части колодца. Их потом исследовали и нашли подтверждение наличия флуоридной кислоты и других химикатов", – сообщил корреспондент.

Как известно, турецкие следователи полагают что тело журналиста могли расчленить и расстоворить в кислоте.

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Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.