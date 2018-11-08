Убийство Хашуджи: в резиденции саудовского консула в Стамбуле нашли следы кислоты

Сегодня, 20:47

Турецкие следователи полагают что тело журналиста могли расчленить и расстоворить в кислоте

фото AFP
фото AFP

Во время обыска резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит саудовский журналист Джамаль Хашуджи, были обнаружены следы кислоты и других химикатов, которые могли использовать для растворения тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на катарский телеканал Al Jazeera, который ссылается на источник в Генеральной прокуратуре Турции.

По данным источника, следы химических веществ и кислоты нашли в колодце на территории резиденции генконсула. По информации корреспондента телеканала, турецкие следователи изъяли образцы со стенок колодца во время обысков резиденции в прошлом месяце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы знаем, что в ночь с 16 на 17 октября, когда турецкие следователи работали в резиденции и хотели получить полный доступ к саду и колодца, они не получили разрешение. Но им удалось быстро взять образцы из верхней части колодца. Их потом исследовали и нашли подтверждение наличия флуоридной кислоты и других химикатов", – сообщил корреспондент.

Как известно, турецкие следователи полагают что тело журналиста могли расчленить и расстоворить в кислоте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.
Стамбул, кислота, Саудовская Аравия, консул, убийство журналистов, Хашуджи

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Майкл Помпео. Фото: AFP

Убийство журналиста Хашуджи: в Госдепе США сделали жесткое заявление

6 Ноября, 02:02

По словам шефа американской дипломатии, Вашингтон уже отозвал въездные визы, выданные ранее ряду представителей Саудовской Аравии

Другие страны

Джамаль Хашуджи. Фото: AFP

Сыновья журналиста Хашуджи обратились к властям Саудовской Аравии

5 Ноября, 09:00

Дети погибшего журналиста надеются, что его смерть не была болезненной
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

Саудовский миллиардер убежден в непричастности наследного принца к убийству Хашуджи

5 Ноября, 02:24

Аль-Валид бен Таляль заявил, что для завершения расследования нужно время

Другие страны

фото AFP

Эрдоган рассказал, от кого исходил приказ об убийстве Хашуджи

2 Ноября, 23:30

Турции известно, что непосредственные исполнители преступления есть среди 18 человек, задержанных в Саудовской Аравией

США

Фото: AFP

США введут санкции против Саудовской Аравии: стала известна дата

2 Ноября, 11:23

Госсекретарь США Майк Помпео обещал. что убийство Джамаля Хашуджи не останется без ответа

Другие страны

Джамаль Хашуджи. Фото: AFP

Турецкие следователи рассказали, куда делось тело убитого журналиста Хашуджи

1 Ноября, 17:35

По версии следствия, саудовский журналист Джамаль Хашуджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, его тело было расчленено
Загрузка...