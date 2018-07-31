Убийство россиян в Африке: появились подробности

Стрелявшие устроили им засаду, спрятавшись в кустах около дороги

В Центральноафриканской Республике убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали фильм о работе "ЧВК Вагнера". По предварительным данным "Интерфакса", съемочную группу убили ради грабежа. Водитель, который вез россиян, выжил.

Об этом Reuters рассказал мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле.

"Согласно объяснениям водителя, когда они находились в 23 километрах от Сибю ... вооруженные люди вышли из-за кустов и открыли огонь по транспортному средству. Трое журналистов погибли сразу же", — сказал Дэпеле.

Журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева убили, когда они ехали на встречу со своим помощником в Центральноафриканской республике, рассказал источник "Медиазоны", знакомый с ситуацией.

Они везли с собой дорогостоящую технику, что могло стать причиной для ограбления. В ЦАР съемочную группу должен был встретить фиксер (консультант, помогающий в организации съемок).

Источник агентства в полиции сказал, что у убитых нашли билеты на рейсы Москва-Касабланка и Касабланка-Банги (столица ЦАР).

Российскую съемочную группу атаковали около полуночи в ночь с 30 на 31 июля. Стрелявшие устроили им засаду, спрятавшись в кустах около дороги, рассказал агентству Reuters мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле.

При этом Дэпеле говорит, что убиты двое россиян и один украинец.

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Следственный комитет начал проверку после убийства в ЦАРжурналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РЕН ТВ.

"Я могу сказать, что в данное время подключился Следственный комитет Российской Федерации", — сказала Захарова.

Жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко сказала The Bell, что опознала по фотографии тело мужа.

По словам Гордиенко, с ней связалась официальный представитель МИД Мария Захарова, которая пообещала помочь как можно быстрее получить тело мужа.

Ранее сообщалось, что в Словакии убили журналиста-расследователя вместе с его девушкой.

По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста. Кучака знали, в частности, по его расследованиям в отношении подозрений в налоговом мошенничестве. Главными героями его материалов выступали, прежде всего, известные бизнесмены, которые, по данным расследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками.

Ранее сообщалось, что корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане.