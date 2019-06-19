Убийство саудовского журналиста в Турции: ООН указала на виновного
Спецдокладчик организации обвинила Эр-Рияд во "внесудебной казни" Джамаля Хашуджи
Ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашуджи в Турции в октябре прошлого года несет Саудовская Аравия.
Об этом говорится в отчете спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. Она назвала случившееся "внесудебной казнью, за которую несет ответственность Королевство Саудовская Аравия", а попытку его похищения – нарушением международного права в области прав человека.
Каламар также призвала Эр-Рияд прекратить судебное преследование 11 подозреваемых в убийстве.
"В свете озабоченностей в отношении судебного процесса против 11 подозреваемых в Саудовской Аравии спецдокладчик призывает к прекращению данного судебного разбирательства", – говорится в документе.
В ООН недовольны, что суд проходит за закрытыми дверями, а личности обвиняемых и тех, кому грозит смертная казнь, все еще не назвали.
На этом фоне Аньес Каламар рекомендовала США начать расследование ФБР казни журналиста и судить виновных на американской территории.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены перед Советом 26 июня.
Напомним, что 2 октябре Джамаль Хашуджи отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.
Мы также писали, что Госдеп США запретил въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста.
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