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Убийство саудовского журналиста в Турции: ООН указала на виновного

19 июня, 13:47

Спецдокладчик организации обвинила Эр-Рияд во "внесудебной казни" Джамаля Хашуджи

Джамаль Хашуджи
Джамаль Хашуджи. Фото: AFP

Ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашуджи в Турции в октябре прошлого года несет Саудовская Аравия.

Об этом говорится в отчете спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. Она назвала случившееся "внесудебной казнью, за которую несет ответственность Королевство Саудовская Аравия", а попытку его похищения – нарушением международного права в области прав человека.

Каламар также призвала Эр-Рияд прекратить судебное преследование 11 подозреваемых в убийстве.

"В свете озабоченностей в отношении судебного процесса против 11 подозреваемых в Саудовской Аравии спецдокладчик призывает к прекращению данного судебного разбирательства", – говорится в документе.

В ООН недовольны, что суд проходит за закрытыми дверями, а личности обвиняемых и тех, кому грозит смертная казнь, все еще не назвали.

На этом фоне Аньес Каламар рекомендовала США начать расследование ФБР казни журналиста и судить виновных на американской территории.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены перед Советом 26 июня.

Напомним, что 2 октябре Джамаль Хашуджи отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

Мы также писали, что Госдеп США запретил въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста.

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Тег убийство, казнь, Саудовская Аравия, убийство журналистов, Хашуджи

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Источник:

ТАСС

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