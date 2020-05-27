Ученые изучили взаимосвязь между случаями COVID-19 и климатом: что выяснили

Китайские ученые изучили взаимосвязь между ежедневно подтвержденными случаями коронавируса COVID-19 и метеорологическими условиями, включая температуру и влажность, на основе данных о приблизительно 3,75 млн подтвержденных в мире случаях COVID-19 в 185 странах и регионах с 21 января по 6 мая.

Об этом говорится в статье ученых из Ланьчжоуского университета, опубликованной в журнале Science of the Total Environment, сообщает Синьхуа.

Так, более половины подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 возникли в местах с температурой воздуха от 5 до 15 градусов по Цельсию. А примерно 73,8% подтвержденных случаев были сосредоточены в регионах с абсолютной влажностью от 3 до 10 граммов воды на кубометр.

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Кроме того, результаты исследований показали, что SARS-CoV-2, по-видимому, распространяется на более высокие широты.

Ученые предположили, что существует оптимальная климатическая зона, в которой концентрация коронавируса заметно увеличивается в окружающей среде, включая поверхности объектов, и предупредили, что пандемия COVID-19 может распространяться циклически, и вспышка эпидемии может повторяться в крупных городах в средних широтах осенью 2020 года.

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"Мы не можем полагаться на гипотезу о том, что вспышка COVID-19 прекратится с повышением температуры", – сказал один из авторов научной статьи Хуан Чжунвэй.

Отметим, что среди специалистов и ученых есть разные мнения.

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Так, профессор кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Оксана Выговская считает, что теплая весенняя погода в Украине может сдержать распространение эпидемии коронавируса COVID-19.

Тогда как медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал в интервью сайту "Сегодня", что жара и солнце не убьют коронавирус .

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