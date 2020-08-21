Ученые назвали неожиданный "плюс" пандемии коронавируса

Пока различные страны мира продолжают подсчитывать экономические убытки и число жертв всемирной пандемии коронавируса, эксперты заявили о положительном аспекте распространения инфекции.

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Как говорится в докладе аналитического центра Global Footprint Network, из-за остановки промышленности в этом году человечество впервые за 40 лет замедлило темпы исчерпывания восстанавливаемых ресурсов планеты.

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Так, в этом году люди начнут пользоваться дарами природы (почвой, водой и воздухом) в долг с 22 августа. В прошлом году эта дата наступила почти на месяц раньше – 29 июля.

Ученые пришли к выводу, что объявленный многими странами режим изоляции населения привел к сокращению "экологического следа" (воздействия человека на окружающую среду) на 9,3%.

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В частности, в сравнении с прошлым годом люди на 14,5% сократило выбросы парниковых газов и на 8,4% снизили объемы лесопереработки. Однако продовольствия жители планеты потреблять меньше не стали.

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Несмотря на это, исследователи подчеркивают: люди используют на 60% больше ресурсов, чем может воспроизвести Земля.

Стоит отметить, что о влиянии всемирной пандемии на состояние экологии ранее уже сообщалось неоднократно. В частности, что из-за отсутствия туристов вода в каналах Венеции стала чище, чем когда-либо.