Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фото

Эксперты отмечают, что визуально COVID-19 сильно не отличается от других коронавирусов

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, который находится в американском штате опубликовал изображения нового коронавируса из Китая, который получил во Всемирной организации здравоохранения название COVID-19.

Снимки были получены с помощью сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии. Через образец пропустили пучок электронов. После этого пучок увеличивают с помощью магнитных линз и регистрируют на CCD-матрице. Снимки раскрашивают в специальной программе, так как при такой технике он лишен красок.

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Эксперты отмечают, что визуально COVID-19 от своих "родственников" – возбудителем атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS – практически не отличается.

Напомним, Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

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Недавно во ВОЗ сделали тревожный прогноз о коронавирусе.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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