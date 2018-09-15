Ученые предложили новый план колонизации Марса

Сегодня, 06:01

Топливо астронавты смогут добывать из водорода и метанола, а еду и воду – с помощью установок, которые они привезут с собой с Земли


Фото: blogs.discovermagazine.com

Фото: blogs.discovermagazine.com

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) представили план колонизации Марса с размещением жилых модулей и экраном для защиты от радиации. Работа опубликована в журнале Discover.

Авторы считают, что лучшее место для размещения колоний – полюса планеты, поскольку на них находятся большие запасы льда, углекислого газа, железа, кремния и серы.

Топливо астронавты смогут добывать из водорода и метанола, а еду и воду – с помощью установок, которые они привезут с собой с Земли.

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Строительством жилых модулей займутся работы – они сведут центральное ядро поселения с жилыми отсеками, тремя капсулами, которые будут служить переходными и позволят минимизировать разницу в давлении на поверхности планеты и внутри ядра.

Также машины построят купол из полиэтиленовых нитей и льда, который позволит защитить астронавтов от радиации. Затем на планету прибудут первые люди – экипаж из шести человек привезет с собой еду и батареи, которые спустят на поверхность с помощью "небесных кранов", и пробудут на Марсе шесть месяцев.

Лучшее время для отправки экспедиции на Марс – полярное лето, считают исследователи. Если человек приземлится на планете в этот период, то сможет провести под солнцем 288 дней.А после того как они проживут на базе уже около девяти месяцев, экипаж вернулся бы домой.

Напомним, NASA ожидает важный звонок с Марса. В космическом агентстве сообщили: у вышеднего из строя марсохода осталось 45 дней, чтобы связаться с NASA.

Также мы писали, как будет продвигаться колонизация Солнечной системы.
NASA, планеты, колонизация, планета, астронавты, Марс
Источник:

Еспресо.TV

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