Ученые рассчитали численность армии, способной защитить мир от зомби

Если защищать мирное население от зомби будут военные, то их должно быть не меньше, чем 47 человек на 1000 человек гражданского населения. Но лучше взять оборону в свои руки, подсказывают бразильские математики, смоделировавшие зомби-апокалипсис.

Группа ученых из университета штата Минас-Жейрас в Бразилии выложила в сеть статью "Моделирование выживания человека в случае зомби-апокалипсиса" (Modeling our survival in a zombie apocalypse).

Созданная учеными динамическая модель предполагает, что в случае массового восстания зомби гражданское население будут защищать военные. Соотношение числа вооруженных солдат и мирных жителей оказалось ключевым фактором, определяющим устойчивость человеческого сообщества, вынужденного воевать с ожившими мертвецами. Если на тысячу гражданских придется меньше 47 военных, выживание окажется под угрозой. Случись зомби-апокалипсис сегодня, на вызов ответит только Северная Корея — у нее как раз 4,7% населения состоят в вооруженных силах. Даже с учетом сотрудников ФСО и частных охранных предприятий и без вычета обслуживающего персонала силовых структур процент вооруженных и подготовленных людей в России едва дотягивает до 3,9, отмечают аналитики телеграм-канала "Селедка над шубой".

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За основу ученые взяли сценарий, при котором первый зомби появляется в густонаселенном мегаполисе. При контакте с ним здоровые люди сами превращаются в зомби, их число быстро растет, и ситуация вскоре приобретает апокалиптических характер. Ученые опирались в основном на кинематографический материал; согласно этим источникам, человечество быстро оказывается в меньшинстве и вынуждено жить изолированными группами в укрепленных поселениях.

Были сделаны следующие допущения: при встрече с зомби мирный человек убивает зомби, зомби убивает человека или человек превращается в зомби (для упрощения ученые сделали эти сценарии взаимоисключающими). При встрече с военным зомби погибает, потому что у военного есть оружие и специальная подготовка.

Меняя вероятности разных исходов, ученые составили модели, описывающие четыре ситуации: 1) население защищает Сильная Армия 2) население защищает Очень Сильная Армия 3) население защищает себя само (Сопротивление), но при этом люди более подготовлены и выживают чаще, чем при предыдущих сценариях. В четвертом сценарии выживаемость увеличили у зомби. Ничего хорошего такая модель не обещает: сильные зомби убивают много людей, но зомбифицируют мало; в итоге в живых остаются только военные. Лучше всего сработал все-таки вариант "Сопротивления": в этом случае у зомби с самого начала не было никаких шансов.

Напомним, ранее ученые заявили, что мировой океан скоро устроит глобальную катастрофу.

Также сообщалось, что находка в вечной мерзлоте в скором времени погубит все живое.

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