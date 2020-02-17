Ученые рассказали, для кого коронавирус представляет особую опасность

REUTERS/Aly Song

Онкобольные больше рискуют заразиться новым коронавирусом из Китая, считают ученые. Их заявление опубликовано в научном медицинском журнале The Lancet Oncology.

"Из-за системного иммунодепрессивного состояния, вызванного злокачественными новообразованиями и противоопухолевой терапией, в частности химиотерапией и хирургией, пациенты с онкологическими заболеваниями подвергаются повышенному риску заражения новым коронавирусом", – говорится в исследовании.

Такой вывод ученые сделали, проанализировав около 2 тысяч подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в 575 больницах Китая. Ученые призвали усилить наблюдение и лечение зараженных коронавирусом онкологических пациентов, особенно людей в возрасте, а также тех, у кого есть сопутствующие патологии.

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что коронавирус может заразить две трети населения земли.

Ранее мы писали, что число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770 человек, выздоровели более 10,8 тыс., число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс.

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