Ученые рассказали, сколько лесов потеряла Бразильская Амазония из-за пожаров

/ Фото: AFP

Более 1,86 млн гектаров экваториальных лесов бразильской Амазонии уничтожено в результате пожаров за первые семь месяцев текущего года. Об это сообщил Национальный институт космических исследований.

При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона га ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгораний в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне стремительного распространения очагов возгорания, а также после выпадения в понедельник в крупнейшем мегаполисе страны, Сан-Паулу, черного от копоти дождя, местная и международная интернет-общественность подхватили лозунги неправительственных экологических организаций, обвиняющих нынешнее правительство страны в пренебрежении природоохранной проблематикой. По мнению властей, часть пожаров обусловлены естественными сезонными причинами, в то время как другая часть является следствием преднамеренных поджогов.

Реклама

В соседних с Бразилией Парагвае, Боливии и Перу также отмечается кратное увеличение очагов возгораний за последний месяц.

Напомним, 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 10 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама