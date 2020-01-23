Ученые выяснили, какое животное может быть источником нового вируса из Китая

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Самый первый человек, инфицированный новым типом коронавируса nCoV – так называемый "нулевой пациент" – мог заразиться от змеи.

Об этом сообщает South China Morning Post, ссылаясь на исследование ученых из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, которое было опубликовано в "Журнале медицинской вирусологии" (Journal of Medical Virology) 22 января.

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Исследователи сравнили геномы вируса и большого числа животных и пришли к выводу, что самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида ядовитых змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.

"Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции", – говорится в статье.

Стоит отметить, что традиционная китайская кухня и нетрадиционная медицина включают использование этих змей и других змей.

В то же время, другие китайские ученые к этой версии относятся скептически. В частности, специалист по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа отметил, что для подтверждения этой гипотезы необходимо провести эксперименты над животными.

Напомним, 31 декабря власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в расположенном в центральной части страны городе Ухань, который позже было решено закрыть на карантин.

7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По официальным данным на данный момент жертвами инфекции стали 17 человек и еще 617 считаются инфицированными.

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