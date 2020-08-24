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Ученые зафиксировали первый официальный случай повторного заражения COVID-19

24 августа, 23:23

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В Гонконге мужчина переболел коронавирусом в апреле и снова заразился в августе

В Гонконге мужчина, который вылечился от коронавируса, инфицировался снова спустя 4,5 месяца после первого заражения. О первом задокументированном случае повторного инфицирования COVID-19 сообщили в понедельник, 24 августа, ученые университета Гонконга.

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Открытие ученых говорит, что болезнь может продолжать распространяться несмотря на коллективный иммунитет. 33-летнего мужчину выписали из клиники еще в апреле, все тесты подтверждали его излечение. Но он опять получил положительный тест на COVID-19 после возвращения из Испании через Великобританию 15 августа.

Было обнаружено, что он заразился штаммом коронавируса, отличным от того, которым он ранее заразился, и вторая инфекция проходила бессимптомно.

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"Открытие не означает, что вакцинация будет бесполезной. Иммунитет, спровоцированный вакциной, может отличаться от того, который вырабатывается после перенесенной инфекции. Нам нужно дождаться результатов исследования вакцин, чтобы увидеть, насколько они эффективны", – рассказал Reuters доктор Кай-Ванг Ту, один из главных авторов исследования.

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Также во Всемирной организации здоровья призвали не делать поспешных выводов из "гонконгского случая". Про случаи, когда у выписанных из больниц людей снова диагностировали коронавирус, ранее сообщали в Китае. Предполагалось, что инфекция может задерживаться в легких пациентов и не было ясно – было ли это повторное заражение или недолеченная инфекция, в отличие от зафиксированного в Гонконге случая.

Напомним, ранее в ВОЗ сделали оптимистичное заявление, что второй волны пандемии COVID-19 можно избежать и в этом помогут медики.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Гонконг заражение коронавирус COVID-19

Источник: Reuters/Tyrone Siu

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