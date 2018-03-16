Удалось сделать шокирующие фото из жерла вулкана в Конго

Потрясающие фото из жерла активного вулкана сделали британские экстремалы.

Несколько ночей экспедиция провела на краю горы Ньирагонго, в Конго. Впоследствии экстремалы спустились на канатах в кратер. Там и сделали фотографии у вулканического озера.

Фото: Скриншот

Напомним, сейсмологи считают, что один из самый опасных супервулканов мира – американский Йеллоустоун, – готовится к извержению. За прошлый год сейсмологи насчитали приблизительно тысячу землетрясений в районе супервулкана, а 8 февраля этого года наблюдалась новая сейсмическая активность.

Уже скоро произойдет новое землетрясение и, соответственно, выброс лавы. Если верить показаниям сейсмологов, количество расплава критическое (камера наполнена на 50%). Таким образом, новое извержение не за горами.

Ранее ученые обнаружили новые данные о Йеллоустоуне, что делает этот супервулкан еще более опасным.

Также сообщалось, что в гейзере вулкана нашли лекарство, которое способно спасти миллионы жизней.

Кроме этого, вулкан из фильма о Джеймсе Бонде проснулся в Японии. Огненная гора Симмоэ, которую снимали в одной из частей "Бондианы", выбросила в небо столб пепла высотой более двух километров.