Удар авиации Асада в провинции Идлиб: погибли 17 мирных жителей, десятки раненых

После атак сил Асада в Идлибе погибли мирные жители

Фото: AFP

В Сирии во время удара авиации Башара Асада на населенные пункты в провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей, еще 35 человек получили ранения.

"Атакам подверглись районы Марратиннуман, Хазарин и Марритхирме", – говорится в сообщении Anadolu со ссылкой на источники в Управлении гражданской обороны Идлиба.

На месте авиаударов ведутся поисково-спасательные работы. Ожидается, что число жертв может увеличиться.

Кроме того, армия Асада и группировки, которых поддерживает Иран, подвергли атакам ряд других районов провинции Идлиб.

Между тем, США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого. Госдепартамент США заявил, что, по его мнению, за предполагаемой атакой с использованием хлора, которая произошла на северо-западе Сирии, стоят сирийские войска.

Администрация Дональда Трампа дважды наносила бомбовые удары по Сирии в связи с предполагаемым использованием химического оружия режимом Асада – в апреле 2017 и апреле 2018 года.

В сентябре высокопоставленный американский чиновник заявил, что, по имеющимся данным, сирийские правительственные войска готовятся применить химическое оружие в Идлибе – последнем крупном оплоте повстанцев в стране.

Отметим, США, Великобритания и Франция пригрозили Асаду ударом, если он применит химоружие.

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