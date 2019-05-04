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Удар Израиля по ХАМАС в секторе Газа: есть погибший и раненые

4 мая, 16:17

В результате удара ВВС Израиля один человек погиб, восемь ранены

Фото: AFP

Один палестинец погиб, восемь получили ранения в результате ответных ударов авиации Израиля по позициям ХАМАС в секторе Газа. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия".

Как известно, радикалы из сектора Газа запустили более 90 ракет в сторону Израиля, за что в ответ была осуществлена танковая и авиационная атака израильской армии по объектам ХАМАС. 

"По состоянию на этот час из сектора Газа было выпущено 90 ракет по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них", – заявляют военные.

В армейской пресс-службе ранее указали, что сирены воздушной тревоги сработали в субботу, 4 мая, в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Эшколь, Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля. Израильские военные блокировали дороги, прилегающие к границе с сектором Газа.

Как сообщалось, 2 мая Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе. Военные открыли огонь в ответ на запуск горящих шаров. В израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, граничащих с сектором Газы, сработали сирены, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.

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Тег Израиль, сектор Газа, ХАМАС

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ТАСС

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